S-400’lerin ikinci tedarik için görüşme sürüyor

Moskova yönetiminden, ilk kısmı 12-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen S-400 sistemi sevkıyatının ikinci bölümüyle ilgili açıklama yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, Türkiye’yle sevkıyat konusu üzerinde aktif olarak çalışıldığını belirterek, “İki ülkenin askeri-teknik işbirliği alanında en geniş şekilde müzakereleri devam ediyor. Biliyorsunuz, bu mevcut anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşiyor” dedi.

GENİŞ BİR LİSTE VAR

Yuriy Uşakov, Türkiye'yle Su-35 savaş uçaklarının tedariki üzerine görüşmeler yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine, “Askeri teknik işbirliğiyle ilintili konulara gelirsek, Türk tarafıyla bu alandaki görüşmelerimiz çok geniş bir başlık listesi üzerinden yapılıyor” ifadelerini kullandı.

KOMUTA SİSTEMLERİ

S-400 teslimatı 12 Temmuz'da başlamış, günde ortalama 3 Rus kargo uçağı sistem ekipmanlarını Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na indirmişti. Rus uçaklarının naklettiği parçalar arasında ilk günlerde taşıyıcı kamyonlar ve füze vinçleri, ardından radar sistemleri, komuta kontrol ekipmanları, fırlatma rampaları ve tüpleri yer almıştı.