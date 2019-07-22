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22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:44:39 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:06:04

S-400 1. Filo'nun arması belli oldu

S-400 filo personelinin kullanacağı logo tasarımı tamamlandı. Hava Kuvvetleri'nde birçok filonun armasını tasarlayan Ömer Erkmen tarafından 1. Filo'ya özel logo yapıldı. 'At üstünde ok atan Oğuz savaşçısı' figüründen esinlenen armada, atın şaha kalkmasının sembolik anlamı dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Erdoğan'ın "Tarihimizin en önemli anlaşması" dediği S-400'lerin Mürted Hava Meydanı'na teslimatı tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye, Kasım ayına kadar S-400 hava savunma sistemlerinin ilk filosunu Kasım ayına kadar tamamlayacak ve 2020 Nisan'a kadar kullanıma hazır hale getirecek.

İşte S-400 filosunun arması! Türkiye için tasarlandı

S-400'ler için özel arma hazırlandı

Bu gelişmeler yaşanırken, Türk Hava Kuvvetleri'nde birçok uçak filosunun özel armasını tasarlayan Ömer Erkmen S-400'lerin özel armasını hazırladı.

Filo personeli tarafından kullanılacak özel arma, at üstünde ok atan Oğuz savaşçısı figüründen esinlendi. Atın şaha kalktığı armada ise değişim sembolize edildi.

Ömer Erkmen, armanın onayından sonra tasarımı kendi Instagram hesabında paylaştı.

(Yeni Şafak)

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