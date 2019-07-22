S-400 1. Filo'nun arması belli oldu

Başkan Erdoğan'ın "Tarihimizin en önemli anlaşması" dediği S-400'lerin Mürted Hava Meydanı'na teslimatı tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye, Kasım ayına kadar S-400 hava savunma sistemlerinin ilk filosunu Kasım ayına kadar tamamlayacak ve 2020 Nisan'a kadar kullanıma hazır hale getirecek.

S-400'ler için özel arma hazırlandı

Bu gelişmeler yaşanırken, Türk Hava Kuvvetleri'nde birçok uçak filosunun özel armasını tasarlayan Ömer Erkmen S-400'lerin özel armasını hazırladı.

Filo personeli tarafından kullanılacak özel arma, at üstünde ok atan Oğuz savaşçısı figüründen esinlendi. Atın şaha kalktığı armada ise değişim sembolize edildi.

Ömer Erkmen, armanın onayından sonra tasarımı kendi Instagram hesabında paylaştı.

(Yeni Şafak)