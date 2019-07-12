12 Temmuz 2019 Cuma 16:44:05 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:46:24
Rusya'nın savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait FM56 Bordo numaralı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege denizinden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan FM56 Bordo numaralı askeri gemi saat 14.30 sıralarında Çanakkale'ye ulaştı.
36 millik Çanakkale Boğazı geçişini yaklaşık 4 saatte tamamlayan gemiye, boğaz çıkışına kadar sahil güvenlik botu eşlik etti.
İHA
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