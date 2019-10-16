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16 Ekim 2019 Çarşamba 17:40:22 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:26:01

Rusya'nın açıklaması için Türkiye'den ilk yorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Türkiye ve Suriye arasındaki iş birliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." açıklamasına ilişkin, "Rusya iyi niyetle bunu söylüyor. Burada esas söylemek istediği, 'Türkiye'nin meşru bir güvenlik endişesi var.' Esas söylemek istediği bu." dedi.

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin TBMM Genel Kurulunda yaptığı bilgilendirmenin ardından kuliste gazetecilerle sohbet etti.

ABD kongresinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi ile bazı bakanlar hakkında birtakım yasaklar getirilmesine ilişkin yasa tasarısı taslağının bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın da bugünkü konuşmasında bunu dile getirdiğini anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Türkiye ve Suriye arasındaki iş birliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerinin anımsatılması üzerine şunları kaydetti:

"Rusya iyi niyetle bunu söylüyor. Burada esas söylemek istediği, 'Türkiye'nin meşru bir güvenlik endişesi var.' Esas söylemek istediği bu. Bazen Adana Mutabakatı'na onlar da atıfta bulunuyor. Ruslar, şimdiki rejimle onu yapacağız diyebilir, iyi niyet diyebilir, buralara rejim de gelsin diyebilir. Şimdi Münbiç'te olduğu gibi. Bunu ilk defa söylemiyorlar, eskiden beri söyleyegeldikleri bir şey. Putin de zaten Cumhurbaşkanımızı davet etti. Dün akşam güzel bir görüşme oldu. Bunların hepsini yüz yüze görüşelim diye davet etti."

Çavuşoğlu, kuliste bulunan AK Parti milletvekilleriyle de bir süre sohbet etti.

Bu arada, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, TBMM kulislerinde, Bakan Çavuşoğlu ve milletvekillerine Amasya elması ve çöreği ikram etti.

 AA

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