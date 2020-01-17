Rusya'nın 2 askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı
Sabah 9 sularında Marmara Denizi yönünden gelen Rus Donanması'na ait 2 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği görüldü.
Marmara Denizi yönünden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait "601" borda numaralı mayın tarama gemisi "Antonov" ile "SB-565" borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" isimli kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 09.10 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.
Kilitbahir köyü dağında bulunan "Dur Yolcu" yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçerken Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği Rus mayın tarama gemisi "Antonov" ile SB-565 borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
AA-DHA
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