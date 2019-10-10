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10 Ekim 2019 Perşembe 12:52:20 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:13:35

Rusya'dan Türkiye'ye Esed teklifi! İran ve İtalya'dan harekat çıkışı

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İran ve İtalya operasyonu kınandıklarını açıklarken, Rusya'dan Türkiye'ye Esed teklifi geldi.

Türkiye'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

İran, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini geri çekme ve saldırıyı derhal durdurma çağrısı yapıldı.

İTALYA'DAN AÇIKLAMA

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Türkiye’ye Fırat'ın doğusunda ateşkes çağrısı yaptı. İtalyan Bakan, açıklamasında Barış Pınarı Harekatı'nı "kabul edilemez" diye niteledi.

RUSYA'DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı’na başlamasının ardından, Rusya'dan Şam'la Ankara arasında arabuluculuk önerisinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Suriye ile Türkiye hükümetleri arasında diyalog başlatılması için çağrıda bulunacağını söyledi.

ÜRDÜN: SORUNLAR ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜLMELİ

Barış Pınarı Harekâtı'nı kınayan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Türkiye'ye Suriye'ye yönelik saldırılarına son vermesini ve sorunları uluslararası hukuk çerçevesinde çözme çağrısı yaptı.

KANADA: BÖLGEDEKİ İSTİKRARA ZARAR VERİR

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ülkesinin harekâtı kesin suretle kınadığını belirterek, bunun bölgedeki istikrara zarar verebileceğini, insani durumu daha da kötüye götürebileceğini ve koalisyonun DAEŞ'de karşı eylemleri sonucunda varılan ilerlemeyi ortadan kaldırabileceğini ifade etti.

JAPONYA: KRİZİN ÇÖZÜMÜNÜ ZORLAŞTIRIYOR

Japonya Kabine Genel Sekreteri Yoshihide Suga, harekâtın bölgedeki gerginliği tırmandırdığını, Suriye krizinin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini kaydetti.

ESTONYA: HAREKÂTA SON VERİN

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula, harekâttan dolayı endişe duyduklarını belirterek, Türkiye'den duruma son verme çağrısı yaptı. Reinsula, Suriye'deki krize uluslararası düzeyde bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

BELARUS: ASTANA SÜRECİNDE VARILAN ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİLMELİ

Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan da gelen açıklamada da harekâtın endişe yarattığı belirtildi. Açıklamada tüm tarafların Astana sürecinde varılan anlaşmalar doğrultusunda hareket etmesi ve gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınmasının önemli olduğu vurgulandı.

ERMENİSTAN: YENİ BİR İNSANİ KRİZE YOL AÇACAK

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da harekâtı kınayarak, bunun bölgedeki durumu kötüleştireceği, siviller arasında kayıplara ve yeni bir insani krize yol açacağı açıklaması geldi. Bakanlığa göre, harekât azınlıklar için ayrı bir endişe verici durum oluşturuyor.

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