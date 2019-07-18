Rusya'dan Türkiye'ye SU-57 teklifi
Başbakan Yardımcısı Borisov, savaş uçakları için anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.
ABD'nin F-35 tehditleri sonrası, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov'dan Türkiye'ye savaş uçağı teklifi geldi. Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçaklarının teslim edilmesini içeren görüşmeler yapılmasının olası 0olduğunu belirtti. Borisov, habercilerin böyle bir görüşmenin mümkün olup olmadığı yönündeki sorsuna, “Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor” yanıtını verdi. Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov da, Türkiye'yle hava savunma sistemi alanında işbirliğini geliştirmek istediklerini belirterek, “Türkiye, Su-57 savaş uçağı için cazip bir pazar. Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda da işbirliği yapmaya hazırız” açıklamasında bulunmuştu.
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