03 Şubat 2020 Pazartesi 13:28:44 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 13:41:02
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Sürekli temas halindeyiz, Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanabilir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye konusunda Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'deki gelişmelerin ardından telefon görüşmesi yapmadığını ancak bunun hızlı şekilde organize edilebileceğini söyledi.
Putin ve Erdoğan'ın İdlib'deki son gelişmeleri henüz konuşmadığını belirten Peskov, "Ancak liderlerin bunu gerekli görmesi halinde, görüşmenin en kısa sürede ayarlanabileceğine dair hiçbir şüphe yok" ifadesini kullandı.
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