Rusya'dan son dakika açıklaması: Erdoğan ve Putin Libya'ya askeri destek konusunu görüşecek

Kremlin'den Türkiye ve Libya arasındaki mutabakata ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Türkiye'nin Libya'ya askeri destek verme ihtimaliyle ilgili yapılan açıklamada, "Erdoğan ve Putin, ocak ayında bir araya geldiklerinde askeri destek konusunu görüşecek" denildi.

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