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17 Aralık 2019 Salı 12:54:54 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 13:06:29

Rusya'dan son dakika açıklaması: Erdoğan ve Putin Libya'ya askeri destek konusunu görüşecek

Rusya'dan yapılan son dakika Türkiye açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in Libya'ya askeri destek konusunun Ocak ayında görüşüleceği belirtildi.

Kremlin'den Türkiye ve Libya arasındaki mutabakata ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Türkiye'nin Libya'ya askeri destek verme ihtimaliyle ilgili yapılan açıklamada, "Erdoğan ve Putin, ocak ayında bir araya geldiklerinde askeri destek konusunu görüşecek" denildi.

Ayrıntılaer geliyor...

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