17 Aralık 2019 Salı 12:54:54 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 13:06:29
Rusya'dan son dakika açıklaması: Erdoğan ve Putin Libya'ya askeri destek konusunu görüşecek
Rusya'dan yapılan son dakika Türkiye açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in Libya'ya askeri destek konusunun Ocak ayında görüşüleceği belirtildi.
Kremlin'den Türkiye ve Libya arasındaki mutabakata ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Türkiye'nin Libya'ya askeri destek verme ihtimaliyle ilgili yapılan açıklamada, "Erdoğan ve Putin, ocak ayında bir araya geldiklerinde askeri destek konusunu görüşecek" denildi.
Ayrıntılaer geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz babasından Kılıçdaroğlu'na uyarı
- Rusya'dan son dakika açıklaması: Erdoğan ve Putin Libya'ya askeri destek konusunu görüşecek
- Kayseri'de terör örgütü PKK'nın bombalı araçla saldırması sonucu şehit olan 15 askerimiz anılıyor
- 'Türkiye'yi yok sayarak hareket edenlere 'dur' dedik'
- Meriç'teki kaçakçıların izini sürdü! İşte FETÖ'nün firar hattı