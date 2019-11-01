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01 Kasım 2019 Cuma 13:09:21 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 13:38:00

Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye ayağını tamamladık

Rusya'nın devlet silah ihraç şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi teslimatını planlanandan erken tamanladıklarını açıkladı.

Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, "Yaptırımlara karşın, Türkiye'ye S-400 parçalarının tümünün teslimatını planlanandan erken tamamladık. Hindistan'daysa Kalaşnikof tüfeklerinin 200 serisinin üretimi için ortak bir fabrika açtık, ki bu dünyada bir ilk" dedi.

Miheyevi Türkiye'ye Rus S-400 savunma sistemi teslimatının beklediklerinden daha erken bir tarihte tamamlandığı açıklamasını daha önce de yapmıştı.

Teslimat için Türkiye'ye 72 uçuş gerçekleştirildiği bilgisini de veren Rosoboronexport yetkilisi, ayrıca Türkiye ile yeni S-400 sevkiyatı görüşme yaptıklarını da söylemişti.

Türkiye'ye şu anda dört adet S-400 bataryası teslim edilmiş durumda.

(Sputnik)

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