Rusya'dan gelen ilk bilgi: YPG 30 km geri çekilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa görüştü

Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapması beklenen iki liderden şu ana kadar ses çıkmazken, Görüşmede ne konuşulduğuna dair ilk bilgi sızdı.

YPG 30 KM ÇEKİLECEK



5 saattir süren toplantıda ne konuşulduğuna dair ilk bilgi YPG'nin ne kadar geri çekileceği oldu. Alınan bilgilere göre YPG, güvenli bölge olarak tayin edilen yerden 30 km geri çekilecek.

İki liderin de ne görüştüklerine dair, ortak metin paylaşılacak.

AA