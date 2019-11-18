Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki sekizinci ortak devriyesi başladı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre bu sabah Rus askeri polisleri ile TSK, Kobani’nin kuzeyinden birkaç kilometre uzaklıktaki sınır bölgesinde sekizinci ortak devriye görevine başladı. Rus helikopterleri mürettebatları da havadan devriye gerçekleştiriyor.

Ortak devriye güzergahı, Alişar gümrük geniş noktasından başlayarak Suriye-Türkiye sınırı boyunca doğuya doğru uzanıyor. Güzergah üzerinde devriye güçleri yerleşim birimlerindeki durumu inceliyor.

Devriye güçleri arasında Rusya tarafının Tigr ve Tayfun, TSK’nın ise Kirpi zırhlı aracı dahil olmak üzere 8 askeri teçhizat yer alıyor. İki taraftan da yaklaşık 50 asker görev yapıyor. Konvoyun hareketleri Rus Orlan-10 İHA’sı ile havadan izleniyor.