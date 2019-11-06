  • Bist 100
    101144
  • Dolar
    5,7622
  • Euro
    6,3847
  • Altın
    275,7850
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'yi endişelendiren durum! Önce Çin, sonra Rusya... ABD'yi endişelendiren durum! Önce Çin, sonra Rusya...
İngiliz medyası Boris hükümetine patladı: DEAŞ’lıların çocuklarını getirmek göreviniz İngiliz medyası Boris hükümetine patladı: DEAŞ’lıların çocuklarını getirmek göreviniz
20 yaşındaki tıp öğrencisi kök hücre bağışı bekliyor 20 yaşındaki tıp öğrencisi kök hücre bağışı bekliyor
Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni, Ankara'dan törenle uğurlandı Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni, Ankara'dan törenle uğurlandı
Yasemin Allen sapığının mesajını yayınladı! 'Bana tecavüz etmek istiyor' Yasemin Allen sapığının mesajını yayınladı! 'Bana tecavüz etmek istiyor'
Cuma günü hangi kandil? Mevlid Kandili ibadetleri neler? Cuma günü hangi kandil? Mevlid Kandili ibadetleri neler?
Rusya ve Fransa derin uzay araştırmaları konusunda anlaşma imzaladı Rusya ve Fransa derin uzay araştırmaları konusunda anlaşma imzaladı
Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti
Can Yaman avukatlıktan vazgeçmedi! Can Yaman avukatlıktan vazgeçmedi!
Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi
Cinsel mesajlara isyan etti! Cinsel mesajlara isyan etti!
Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Osman Karakaya ve Cihan Özkan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Osman Karakaya ve Cihan Özkan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı
İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü
Fatih'teki dehşet evinde yaşanan acı tesadüf! Fatih'teki dehşet evinde yaşanan acı tesadüf!
Husiler: Riyad Anlaşması ölü doğdu Husiler: Riyad Anlaşması ölü doğdu
Katalonya, İspanya genel seçimlerinin güvenliğini tehdit ediyor Katalonya, İspanya genel seçimlerinin güvenliğini tehdit ediyor
Trump'a azil soruşturmasında ABD basınında keskin ayrışma Trump'a azil soruşturmasında ABD basınında keskin ayrışma
'Türk-Macar dostluğu bizim ruhumuzda var' 'Türk-Macar dostluğu bizim ruhumuzda var'
Bakan Gül: Yargı paketi süreci 2023'e kadar sürecek Bakan Gül: Yargı paketi süreci 2023'e kadar sürecek
Cici Babam konusu nedir, oyuncuları kimler? Cici Babam hangi kanalda? Cici Babam konusu nedir, oyuncuları kimler? Cici Babam hangi kanalda?
Rusya: ABD ve NATO'nun Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artırmasından endişeliyiz Rusya: ABD ve NATO'nun Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarını artırmasından endişeliyiz
Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu
Modern İpek Yolu açılıyor: Modern İpek Yolu güzergahı haberimizde Modern İpek Yolu açılıyor: Modern İpek Yolu güzergahı haberimizde
Evanjelist örgüt YPG/PKK teröristleri ile birlikte Evanjelist örgüt YPG/PKK teröristleri ile birlikte

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Kasım 2019 Çarşamba 17:17:39 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 17:20:47

Rusya ve Fransa derin uzay araştırmaları konusunda anlaşma imzaladı

Rusya ve Fransa, Spektr-M uzay teleskobu ile derin uzay objelerini araştıracak ve dünya dışı yaşamın izlerini arayacak.

TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş

Rusya ve Fransa, Spektr-M (Millimetron) uzay teleskobunun (gözlemevi) derin uzay objelerini incelemek ve dünya dışı yaşamın izlerini aramak için başlattığı bir program hazırladığını bildirdi.

Rusya Bilimler Akademisi'nden Akademisyen Nikolai Kardashyov, "Fransız uzay ajansı ile bir anlaşma hazırlamaya başladık." dedi.

Kardashyov, daha önce Lebedev Fiziksel Enstitüsündeki Astro Uzay Merkezi'nin başkanı iken İtalya, Fransa, Çin ve diğer ülkelerinde Milimetron projesinde yer almayı planladıklarını söyledi.

Likhachyova, Millimetron projesiyle ilgili anlaşmanın Güney Kore ile son aşamada olduğunu ve Rusya'nın İtalyan uzay ajansıyla işbirliği konusunda bir belge imzaladığını da sözlerine ekledi.

Yetkili, uzay aracı için çalışma tasarımı dokümantasyonunu geliştirme çabalarının sürdüğünü ve bunun 2023 yılına kadar süreceğini belirtti.

SPEKTR-M UZAY TELESKOBU

Spektr-M gözlemevi, spektrumun milimetre, alt milimetre ve uzak kızılötesi bantlarındaki derin uzay nesnelerini incelemek için tasarlanmıştır. Uzay gözlemevi, bilim adamlarının Evrenin küresel yapısı, galaksilerin yapısı ve evrimi, yıldızları, gezegensel sistemleri, süper güçlü yerçekimi ve elektromanyetik alanlara sahip nesneleri ve ayrıca organik bileşikler hakkındaki veriler hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak.

RUS / ALMAN ORTAKLIĞI İLE DE SPEKTR-RG UZAY TELESKOBU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Spektrum-Röntgen-Gama (Spektr-RG / SRG) uzay aracı 13 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 15:31’de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Proton-M roketi ile, Dünya’dan 1 buçuk milyon kilometre uzaklıktaki yörüngesine ulaşması için fırlatılmış ve yaklaşık 3 ay sürecek yolculuğuna başlamıştı.

SPEKTR-RG UZAY TELESKOBU

Spektr-RG, Rus ve Alman uzay ajansları Roscosmos ve DLR arasında yürütülen ortak bir projedir. Misyon, gökbilimcilerin, evrenin oluşumundaki karanlık enerjinin ve karanlık maddenin rolünü incelemelerine yardımcı olmak için galaksileri ve büyük ölçekli galaktik kümeleri gözlemleyerek tüm gökyüzünü X-ışını taramasından geçirecek.

Spektr-RG’deki ana araç, bilim insanlarının galaksilerin merkezlerinde 3 milyondan fazla aktif kara delik ve uzaktaki evrende yaklaşık 100 bin gökada kümesi gözlemleyeceğini söyledikleri Alman yapımı geniş alanlı eROSITA X-ray teleskopudur.

Bir Rus bilim ekibi tarafından geliştirilen Spektr-RG’deki ikinci bir X-ışını teleskopu, eROSITA’dan daha yüksek enerjili X-ışınlarına duyarlı olacak ART-XC adlı Rus teleskobudur. Bu teleskop NASA’nın Alabama’daki Marshall Uzay Uçuş Merkezinde üretilen X-ışını ayna modülleri kullanıldı.

Rus ve Alman uzay ajanslarından yetkililer, 2009 yılında Spektr-RG görevi için iş birliği anlaşması imzaladılar. Spektr-RG, 2011’den beri başlatılan en büyük Rus uzay bilimleri görevi olarak kayıtlara geçti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ