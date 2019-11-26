Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek!
Rusya tarafından Türkiye’ye yapılacak olan üçüncü S-400 teslimatlarının, 2020’nin ilk yarısında gerçekleştirileceği bildirildi. Rosoboronexport Başkanı Miheyev, Türkiye ile ikinci S-400 alayı için görüşme yapmaya hazırlandıklarını bildirdi. Miheyev, ikinci S-400 setiyle ilgili kontratı 2020 yılının ilk yarısında imzalamak istediklerini söyledi.
TM Dijital Haber Merkezi
Rusya’nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’yle “ikinci S-400 alayı için görüşme gerçekleştirmeye hazırlandıklarını” açıkladı.
Izvestiya’nın Ria Novosti’den aktardığı habere göre, söz konusu kontratın 2020 yılının ilk yarısında imzalanmasının planlandığı belirtildi.
TEKNİK MESELELER ÇÖZÜLDÜ
Türkiye’ye gönderilen S-400 alayının teknik meselelerinin çözüme kavuşturulduğunu belirten Miheyev, finansal unsurların da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.
S-400’LE SINIRLI DEĞİL
Rosoboronexsport Başkanı Miheyev, Ankara ile Moskova arasındaki askerî ve teknik iş birliğinin S-400 hava savunma sistemleriyle sınırlı olmadığını ifade etti.
ABD Kongresinden yapılan “Alın ama aktif hale getirmeyin.” açıklamalarına rağmen dün Ankara’da gerçekleştirilen çalışmada S-400’lerin radar sistemleri test edilmişti.
Öte yandan, Temmuz 2019’un ortalarında teslimatına başlanan ilk S-400 alayının tam operasyonel hale gelmesinin Nisan 2020’yi bulacağı, askerî eğitimlerin ise bu yıl sonuna dek tamamlanacağı açıklanmıştı.
BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar: 'S400 konusunda herşey planlandığı gibi' dedi.
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