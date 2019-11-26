  • Bist 100
    105983
  • Dolar
    5,7651
  • Euro
    6,3586
  • Altın
    269,6430
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şarkılar destek için Şarkılar destek için
'Dargın değiliz, işi yoğun' 'Dargın değiliz, işi yoğun'
'Sevmesem daha iyiydi' 'Sevmesem daha iyiydi'
'iyiyim' mesajı 'iyiyim' mesajı
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen sağanak yağmur başladı
Çekime yetişiyor Çekime yetişiyor
Futbolcu hastalığına yakalandı Futbolcu hastalığına yakalandı
Gerilim yaşatacak Gerilim yaşatacak
Torunuyla sahnede Torunuyla sahnede
Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Politik cevap Politik cevap
'Onur'a dava açacağım!' 'Onur'a dava açacağım!'
Turizm cenetinde altyapı rezaleti Turizm cenetinde altyapı rezaleti
Tarihi kemerde defineci talanı Tarihi kemerde defineci talanı
İran, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını Basra Körfezi kıyısına taşıdı İran, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını Basra Körfezi kıyısına taşıdı
Faizsiz finans ev sahibi yapıyor Faizsiz finans ev sahibi yapıyor
Havacılık okuyan işsiz kalmıyor Havacılık okuyan işsiz kalmıyor
ABD Başkanı Trump'a şok! Anket sonuçları açıklandı ABD Başkanı Trump'a şok! Anket sonuçları açıklandı
Emekliye 1.100 lira Emekliye 1.100 lira
Öldüren apse Öldüren apse
Balkanlar'da deprem kabusu Balkanlar'da deprem kabusu
İneklere sanal çayır İneklere sanal çayır
Rahibenin aşkı manastır kapattırdı Rahibenin aşkı manastır kapattırdı
Kanser eksperi Kanser eksperi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Kasım 2019 Salı 21:09:44 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 22:47:37

Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek!

Rusya tarafından Türkiye’ye yapılacak olan üçüncü S-400 teslimatlarının, 2020’nin ilk yarısında gerçekleştirileceği bildirildi. Rosoboronexport Başkanı Miheyev, Türkiye ile ikinci S-400 alayı için görüşme yapmaya hazırlandıklarını bildirdi. Miheyev, ikinci S-400 setiyle ilgili kontratı 2020 yılının ilk yarısında imzalamak istediklerini söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Rusya’nın silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’yle “ikinci S-400 alayı için görüşme gerçekleştirmeye hazırlandıklarını” açıkladı.

Izvestiya’nın Ria Novosti’den aktardığı habere göre, söz konusu kontratın 2020 yılının ilk yarısında imzalanmasının planlandığı belirtildi.

TEKNİK MESELELER ÇÖZÜLDÜ

Türkiye’ye gönderilen S-400 alayının teknik meselelerinin çözüme kavuşturulduğunu belirten Miheyev, finansal unsurların da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

S-400’LE SINIRLI DEĞİL

Rosoboronexsport Başkanı Miheyev, Ankara ile Moskova arasındaki askerî ve teknik iş birliğinin S-400 hava savunma sistemleriyle sınırlı olmadığını ifade etti.

ABD Kongresinden yapılan “Alın ama aktif hale getirmeyin.” açıklamalarına rağmen dün Ankara’da gerçekleştirilen çalışmada S-400’lerin radar sistemleri test edilmişti.

Öte yandan, Temmuz 2019’un ortalarında teslimatına başlanan ilk S-400 alayının tam operasyonel hale gelmesinin Nisan 2020’yi bulacağı, askerî eğitimlerin ise bu yıl sonuna dek tamamlanacağı açıklanmıştı.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya'dan alınan S-400'lerle ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar: 'S400 konusunda herşey planlandığı gibi' dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ