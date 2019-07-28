28 Temmuz 2019 Pazar 11:40:55 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:59:46
Son Dakika: Rusya: Türkiye'ye S-400 sevkiyatının ikinci aşaması gelecek aylarda gerçekleşecek
Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye S-400 sevkiyatının ikinci aşamasının gelecek aylarda gerçekleşeceğini söyledi.
Rus basınına konuşan Şugayev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının belirlenen süreçler doğrultusunda yapıldığını ifade etti.
Şugayev, sevkiyatın ikinci aşamasının da gelecek aylarda gerçekleşeceğini kaydetti.
Sevkiyatın ilk aşaması 25 Temmuz’da tamamlanmıştı.
(Sputnik)
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- Son Dakika: Rusya: Türkiye'ye S-400 sevkiyatının ikinci aşaması gelecek aylarda gerçekleşecek
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