Rusya: Türkiye ilave S-400 sistemleri alacak
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'nin S-400 sistemleri alımıyla ilgili, "Bizimle çalışmaya devam ederek, ilave S-400 sistemleri alacak ve bizimle çalışmaya devam edecekler" açıklamasında bulundu
Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Yuriy Borisov, "Türkiye, büyük ihtimalle opsiyonu kullanacak ve bizimle çalışmaya devam edecek. En azından böyle umuyoruz" dedi.
Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen ulusal çıkarlarını tutarlı bir şekilde gözettiğinin altını çizen Borisov, "Türkiye, S-400 sistemlerini seçti, zira bu sistemler özellikleri itibarıyla dünyanın en iyisi. Rus hava sistemleri, genel olarak dünyadaki tüm rakiplerinin üzerinde" ifadelerini kullandı.
RUSYA TÜRKİYE İÇİN TARİH VERDİ
Daha önce Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, 2020'de Türkiye'ye yeni bir parti S-400 savunma sistemi teslimatına ilişkin anlaşma imzalanması ihtimaliyle bir soru karşısında, "Bu ihtimal yeterince yüksek" yanıtını vermişti.
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