01 Ağustos 2019 Perşembe 15:42:36 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:26:49
Rusya 'savaş' deyip dünyayı sarstı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin körfezde savaş başlatmak için bahane aradığını iddia etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Körfez'de son aylarda artan gerilim hakkında bir açıklama yaptı.
Rus Sözcü Mariya Zaharova, ABD'nin, İran'a karşı savaş başlatmak için bahane aradığını öne sürdü.
Zaharova, Washington yönetiminin Körfez'de bir "deniz koalisyonu" kurmak istemesini Moskova olarak endişeli olduklarını ile getirdi.
(Haber7)
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