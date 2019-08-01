Rusya 'savaş' deyip dünyayı sarstı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Körfez'de son aylarda artan gerilim hakkında bir açıklama yaptı.

Rus Sözcü Mariya Zaharova, ABD'nin, İran'a karşı savaş başlatmak için bahane aradığını öne sürdü.

Zaharova, Washington yönetiminin Körfez'de bir "deniz koalisyonu" kurmak istemesini Moskova olarak endişeli olduklarını ile getirdi.

(Haber7)