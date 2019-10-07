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07 Ekim 2019 Pazartesi 10:58:27 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:15:08

Rusya, Rodos'un güneyindeki 28. paralel için Türkiye'den izin isteyince Yunanistan şok oldu

Rusya, Rodos’un güneyindeki 28’inci paralel çizgisinde askeri tatbikat yapmak için izni Atina’dan değil Ankara’dan istedi.

Rusya, Türkiye’nin Mavi Vatan kapsamında açıkladığı ancak Yunanistan’ın “Bizim sınırlarımız içinde” diye reddettiği, Rodos’un güneyindeki 28’inci paralel çizgisinde askeri tatbikat yapmak için izni Atina’dan değil Ankara’dan istedi. Buna ateş püsküren Yunanlar, “Moskova, Türk tezlerini tanıdı” diyerek tepki gösterdi.

ABD heyetinin Yunanistan’da bulunduğu sırada Ege’de çok önemli bir gelişme yaşandı. Mavi Vatan tatbikatları kapsamında açıklanan milli karasular içinde olan, Rodos adası güneyinde 28’inci meridyen çizgisini içeren bölgede Rusya 12-13 Ekim tarihleri arasında askeri tatbikat yapmak istedi. Ruslar, izni bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia eden Yunanistan’dan değil, Türkiye’den istedi. Rus yetkililerin bu isteğine Ankara olumlu yanıt verdi. Bu gelişme, askeri kaynaklı Yunan sitelerinde öfke patlaması oluşturdu. “Ruslar, Türkler’in yasadışı sınır iddialarını böylece kabul etmiş oldu. Türkler bölgede hak sahibi gibi hareke ediyor” denildi. TSK’nın da bölgede 8-9 Ekim’de gerçek silahlarla tatbikat yapacağı da hatırlatılırken, askeri Yunan siteleri, Atina’nın tüm bu gelişmelere sessiz kalmasına tepki gösterdi. Yunanistan, Mavi Vatan kapsamında açıklanan sınırları kabul etmezken, “Uluslarlarası hukuka tamamen aykırı bir şekilde sınırlarımızı ihlal girişimi” tanımlamasını yapıyor.

TÜRKİYE’Yİ ABD’YE ŞİKÂYET ETTİLER

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ziyaret kapsamında Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti. Yunan Başbakan Kyriakos Miçotakis, dün Pompeo ile bir araya gelirken, ikilinin görüşmesinin ana gündem maddesi Türkiye oldu. “Ankara, uluslarlarası hukuku her anlamda ihlal ediyor. Yaptıkları, dost ülke ve işbirliği kavramlarıyla uyuşmuyor” diyen Miçotakis, Pompeo’ya “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne (Güney Kıbrıs) ait 7. Parselin içinde yaptıkları doğalgaz-petrol arama faaliyetleri, uluslararası hukukun alenen ihlalidir. Bu tehdit ile mücadele konusunda desteğinizi bekliyoruz” diyerek şikayette bulundu. Pompeo’nun bu ifadelere cevabı ise “ABD-Yunanistan ilişkileri tarihte hiç olmadığı kadar iyi bir noktada bulunuyor. Yunanistan’ın bölgede istikrar ve güvenlik örneği teşkil etmesi için buradayız” şeklinde oldu.

ABD Dışişleri Bakanı, Yunanistan’daki temaslarını bugün tamamlayarak ülkesine dönecek.

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