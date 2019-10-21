Rusya: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin PKK/PYD'ye tanıdığı 120 saatlik sürenin sonrasını konuşacak

Yarınki kritik zirve hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uşakov, "Bilindiği üzere yarın 120 saat veya 5 günlük süre doluyor. Sonrasında durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Liderlerimiz de tam olarak bu konuyu istişare edecek" dedi.

Rusya için temel hususun Suriye ve bölgede uzun süreli istikrarın sağlanması olduğunu anlatan Uşakov, bunun yalnızca Suriye'nin birliğinin yeniden tesisiyle mümkün olacağını ve Suriye'deki tüm etnik grupların çıkarlarının gözetilmesini beklediklerini ifade etti.

'LİDERLER 7 KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ'

Uşakov, Putin ve Erdoğan'ın bu yıl 7 kez yüz yüze görüştüğünü anlattı.

İki liderin düzenli olarak konuştuğunu ve son telefon görüşmesinin 15 Ekim'de yapıldığını anımsatan Uşakov, "Bu görüşme sırasında Suriye'deki durum göz önünde bulundurularak planlanmayan bir çalışma görüşmesi yapılması kararlaştırıldı" diye konuştu.

'BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER'

Tarafların küçük heyetler dahilinde bir araya geleceğini kaydeden Uşakov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Putin ve Erdoğan'ın baş başa görüşmesi de ihtimal dahilinde. Ardından daha geniş katılımla bir çalışma yemeği verilecek ve bu sırada bazı ikili işbirliği konuları ele alınacak. Yemeğin ardından iki lider basın toplantısı düzenleyecek."

(Sputnik)