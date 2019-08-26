Rusya: Putin ve Erdoğan, MAKS-2019 Fuarı'nda Su-35 savaş uçaklarını görecek

Dmitriy Peskov'a bugünkü basın toplantısında Türkiye'nin Su-35 savaş uçaklarının tedariki konusunda Rusya'ya bir öneri sunup sunmadığı soruldu.

"Yorum yok" yanıtını veren Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın MAKS-2019 Fuarı'nda Su-35'leri görme imkanı elde edeceğini belirtti ve iki liderin görüşmesinin sonuçlarını bekleme önerisi bulundu.

Peskov, Rusya ve Türkiye'nin gelecek vaat eden havacılık komplekslerinin geliştirilmesine ilişkin ortak projeler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

Sputnik