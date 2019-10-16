Rusya lideri Putin, Başkan doğan'ı başkent Moskova'ya davet etti

Kremlin, Rusya lideri Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı başkent Moskova'ya davet ettiğini duyurdu.

Peskov, Erdoğan'ın ziyaretinin Ekim ayı sonlarına doğru gerçekleşebileceğini belirtti.

Erdoğan ve Putin Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak en son dün akşam telefonda görüşmüştü.