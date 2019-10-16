16 Ekim 2019 Çarşamba 09:12:05 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:27:53
Rusya lideri Putin, Başkan doğan'ı başkent Moskova'ya davet etti
Rusya lideri Putin, Başkan Erdoğan'ı başkent Moskova'ya davet etti. Görüşme ay sonuna kadar gerçekleşecek
Kremlin, Rusya lideri Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı başkent Moskova'ya davet ettiğini duyurdu.
Peskov, Erdoğan'ın ziyaretinin Ekim ayı sonlarına doğru gerçekleşebileceğini belirtti.
Erdoğan ve Putin Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak en son dün akşam telefonda görüşmüştü.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Mehmetçikten milli sporculara selam var
- Rusya lideri Putin, Başkan doğan'ı başkent Moskova'ya davet etti
- SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım
- Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da teröristlerin gösterilerini kaygıyla takip ediyoruz
- Türkiye'ye İsrail'i çıldırtacak destek: Başkan Erdoğan süper güç olma yolunda