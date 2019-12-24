Rusya: Libya krizinde temasların devamı konusunda Türkiye ile anlaştık
Libya krizini görüşmek üzere Moskova'ya giden Türk heyetinin temaslarının ardından Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan temasların devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı açıklaması geldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya ile ilgili olarak dün başkent Moskova’da Rus ve Türk uzmanların istişarelerde bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Rus delegasyonuna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Türk delegasyonuna ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği aktarıldı.
ANLAŞMAYA VARILDI
Açıklamada, "Görüş alışverişinin ardından, Libya’daki krizin erken çözümüne olası yardımın sağlanması da dahil olmak üzere, bu ülkedeki problemle ilgili temasların devam ettirilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı." denildi.
ürkiye Dışişleri Bakanlığından bir heyet, dün Rusya’nın başkenti Moskova'da Libya ve Suriye konusunda temaslarda bulunmuştu.
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