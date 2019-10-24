Rusya ile güvenli bölge mutabakatı... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki güvenli bölge mutabakatları ile ilgili açıklamalar yapıyor.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki güvenli bölge mutabakatları ile ilgili açıklamalar yapıyor. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Barış Pınarı Harekatı'nın stratejik amaçlarına ulaşmasının son merhalesini teşkil etmiştir. Böylece Suriye topraklarında milli güvenliğimize yönelik oluşturulmaya çalışılan tehdit organizasyonu ve ayrılıkçı gündemlerin boşa çıkarılması bu son merhaleyle tamamlanmıştır.

Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik alanda artık terör unsurları bulunmayacak. Türkiye'nin diplomatik zafer tüm dünya tarafından kabul edildi. Kaybeden terör örgütüdür.

CHP Genel Başkanı Yaptığı Grup Toplantısı'nda siyasi bir sabotaj gerçekleştirmiştir.