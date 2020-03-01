Rusya, Doğu Akdeniz'e iki savaş gemisi gönderdi! Moskof Osmanlı kini üzerinden mesaj verdi

İdlib’deki saldırıya tüm Türkiye’den tepkiler artarken Suriye’nin Tartus Üssü’nü 18 Ocak 2017’den beri kullanarak Doğu Akdeniz’de varlığını resmen sürdüren Rusya Federasyonu, askeri yığınağını güçlendiriyor. Aynı anda 11 gemi bulundurmayı vaat eden Rusya’nın Tartus Üssü’nü 49 yıllığına bedelsiz kullanma hakkı bulunuyor. Kuzeyindeki Hmeymim Hava Üssü ile desteklenen Tartus Üssü’nde bulunan Rusya Akdeniz Görev Gücü’ne eklenmek için önceki gün Türk boğazlarını iki donanımlı fırkateyn geçti. Rus savaş gemilerinin sahip olduğu Kalibr, Oniks ve Zirkon füze sistemlerini barındıran Amiral Stephan Makarov ve Amiral Ivan Grigorovich fırkateynlerin isimleri doğrudan bir mesaj olarak algılandı. Kalibr, Oniks ve Zirkon füze sistemleri taşıyan uzun menzilli güdümlü füze fırktayenlerinin 2016 ve 2017 yapımı olmalarına rağmen Osmanlı ile yapılan savaşlarda başarı gösteren amirallerin isimlerini taşıdığı ortaya çıktı.

Stepan Makarov

İNTİBAH’I BATIRDI

Rusya Federasyonu’nun Karadeniz filosundaki yedi fırkateynin en yenisi olan ve 2017 yılında göreve başlayan Amiral Makarov fırkateyni, 1877-1878’de yaşanan 93 Harbi’nde Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan Koramiral Stepan Osipovich Makarov’dan ismini alıyor. Osmanlı-Rus savaşının sürdüğü 14 Ocak 1878’de 28 yaşında olan Makarov, “Velikiy Knyaz Konstantin” adlı torpido botunun komutanıydı. Osmanlı gemisi İntibah’ı isabetli atışla Batum’da batıran Makarov’un adı, 125 metre uzunluğundaki fırkateyne verildi. Koramiral Makarov ayrıca Rus-Japon savaşında da başarılı oldu, gemi zırhı delen bir mermi geliştirdi ve buz kıran gemilerinin yapımını sağladığı için Rusya’nın milli kahramanları arasında yer aldı.

İvan Grigorovich

SAHİLLERİMİZİ BOMBALADI

Aynı sınıfta fırkateyn olan Amiral Grigorovich’in ismi ise Osmanlı ile Sovyet donanmasının çarpıştığı 1. Dünya Savaşı’ndaki komutanlardan biri. İsmi de İstanbul’dan esinlenen Tümamiral Ivan Konstantinovich Grigorovich, 1914’te başlayan Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin Karadeniz sahillerini bombalayan komutanlardan. Sovyet devriminden önce imparatorluğun son deniz bakanı olarak görev yapan Grigorovich’in adını taşıyan fırkateyn de Makarov gibi, Kalibr, Oniks ve Zircon füze bataryaları ve denizaltı savunması için torpido ve kovanlar barındırıyor.

‘D. AKDENİZ’DE KALICIYIZ’ MESAJI

Deniz stratejileri uzmanı emekli Deniz Albay Alp Kırıkkanat, isimlerini tarihte Osmanlı’ya karşı önemli başarılar elde etmiş komutanlardan alan fırkateynlerin Doğu Akdeniz filosuna katılmasını Milliyet’e değerlendirdi. Kırıkkanat, şunları söyledi:

“Rus deniz savaş tarihinin iki önemli ismi Makarov ve Grigorovich’in isimlerinin verildiği fırkateynlerin Türk boğazlarından geçerek, Suriye’ye gitmeleri önemlidir. Harp gemilerinin isimlendirmelerinde, genelde deniz gücünün ve ya harp tarihinin sembolü milli kahramanlarından ya da stratejik coğrafi bölgelerden seçilmesine özen gösterilir. Bizim tarihimizde de Barbaros, Turgut Reis gibi kişilerin isimleri gemilere verilmiştir. Makarov 1877-1878, Grigorovich ise 1914-1918 arasında Karadeniz’de Türk Donanması’na karşı savaşmış kişilerdir. 19’uncu yüzyılda Rusların Karadeniz’de kalıcılığına yardımcı olan isimlerin verildiği iki yeni fırkateyn, şimdilerde Rusya’nın Suriye üzerinden Akdeniz’de kalıcılığının sembolü düşünülmüş de olabilir. Aslında isimlerden ziyade Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki savaş gemisi takviyesi dikkate alınmalıdır.”

2017’den beri Suriye’nin Tartus üssünü kullanan Rusya’nın 11 savaş gemisi böylece 13’e yükseldi. Emekli Deniz Albay Alp Kırıkkanat, savaş gemilerine önemli amirallerin isimlerinin verilmesinin doğal ancak bu dönemde Doğu Akdeniz’e giden iki fırkateynin isimlerinin manidar olduğunu söyledi.

Milliyet