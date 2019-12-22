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22 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 08:01:50

Rüşvete ses çıkarmamış

İşadamı Sinan Aygün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, rüşvet olayını örtbas etmekle suçladı. Aygün, Mansur Yavaş’ın 2014 seçimlerinde FETÖ baskısıyla CHP'den aday olduğunu da açıkladı.

Eski CHP milletvekili, işadamı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’la CHP’li 3 belediye meclis üyesinin kendisinden ‘Togo Kuleleri’ olarak bilinen inşaatı için ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ni açıklayıp suç duyurusunda bulunmuştu. İddialarına ilişkin elinde görüntüler olduğunu belirten Aygün, bunları diğer delillerle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edeceğini açıkladı. Aygün, önceki akşam bir televizyon kanalının canlı yayınlanan programında birbirinden çarpıcı bilgiler verdi. Sinan Aygün, “Benden 25 milyon haraç istediler. Ayağa kalktım, ‘hayatımda kimseye haraç vermedim. Benden bu parayı isteyemezsiniz. Ben size bu parayı vermem’ dedim, çıktı gittiler. Bunların hepsinin görüntüsü var, girişleri çıkışları var” dedi.

KILIÇDAROĞLU ‘BEKLE’ DEDİ

Kendisinden rüşvet istenmesi sonrası soluğu Kemal Kılıçdaroğlu’nun makamında aldığını belirten Aygün, CHP liderinin kendisinden ‘bekle’ dediğini ve adı ‘Külliye’ye çıkan CHP’li’ yalanına karışan Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun ‘sorunu çözeceğini’ söylediğini belirtti. İnşaatının, bu görüşmeden birkaç gün sonra, 16 Aralık’ta haksız yere mühürlendiğini vurgulayan Sinan Aygün, ‘rüşvetçi’ Mansur Yavaş’ın CHP’ye katılmasında FETÖ’nün rolünü de ifşa etti.

‘FETÖ İMAMI’ İKNA ETTİ

2014 yılında Yavaş’la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında aracılık yaptığını söyleyen Aygün, “Yavaş'a CHP'den aday olmasını teklif ettim. ‘Ben bunu hakaret sayarım dedi’ sonra FETÖ imamı firari Ayhan Atalay, kendisini ikna etti. CHP'den aday oldu. Çok fazla da üzerime gelmesinler. 2014 seçimlerinin hesabını sorarım onlara. Bana FETÖ'cü diyen önce kendisine baksın. Bülent Kuşoğlu'nun ağabeyi Genelkurmay İstihbarat’ta FETÖ'den açığa alındı. Ordudan atıldı” ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki ‘25 milyon lira rüşvet istedi’ iddiasının ardından, İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Yavaş hakkında Aygün tarafından ortaya atılan iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdi. Hukukçular, bu soruşturmanın ‘sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlarından yargılanan Yavaş'ın tutuklanmasına ve görevden alınmasına varan sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

PARTİ FETÖ'CÜ KAYNIYOR

“FETÖ’ye teslim olduk” dedi diye Yılmaz Ateş’i CHP’den ihraç eden parti yönetiminin, ‘FETÖ üyesi olmak’tan tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’a referans olduğu ortaya çıkmıştı. Eski CHP’li vekil Sinan Aygün de ‘Mansur Yavaş’ı CHP’den aday olmaya FETÖ’nün ikna ettiğini’ söyledi. Gözler yeniden, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 4 danışmanı FETÖ’cü çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi.

KABUL ETTİLER

Aygün’ün büyük ses getiren skandal iddialarına yönelik CHP yönetiminden tek bir açıklama dahi gelmemesi dikkati çekti. Ancak CHP’ye yakın isimler, ses kayıtlarını kabul ederek, ‘25 milyon liranın rüşvet olarak değil, okul yapımı için istendiği’ iddiasında bulundu.

"ÜSTAD KEMAL'İN YARDIMCISIYDI"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘rüşvet skandalını çözmesi için’ görevlendirdiği CHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı  Bülent Kuşoğlu, ‘Külliye’ye çıkan CHP’li yalanını ortaya atan isim’ olarak gündeme gelmişti. Sinan Aygün, Kuşoğlu’nun kardeşinin eskiden Genelkurmay İstihbarat'ta çalıştığını ve FETÖ'den açığa alındığını belirtti. Daha önce adı, 3.9 milyon euro’luk sahte fatura yolsuzluğuna karışan Kuşoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu için “Kendisi üstadımdır” demişti. Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın Genel Müdürü olduğu dönemlerde Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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