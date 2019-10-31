Suriye'nin Kamışlı ilçesi Tirbesipiye yakınlarındaki petrol kuyularının yanında, Rus askerleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görüldü.

NUSAYBİN'DEN GÖZÜKÜYOR

Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu. Kaynak: Rusların Suriye'de koruduğu petrol kuyuları

BİNDEN FAZLA PETROL KUYUSU

Bunun nedeni olarak ise Kamışlı'daki petrol kuyuları olarak gösteriliyor. Öyle ki; ilçede binden fazla petrol kuyusu var ve günde 350 bin varillik üretim yapılıyordu.

Suriye'nin Kamışlı ilçesi Tirbesipiye yakınlarındaki petrol kuyularının yanında, Rus askerleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı görüldü.

(DHA)