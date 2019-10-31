Rusların Suriye'de koruduğu petrol kuyuları
Rusların Suriye'deki petrol kuyuları devriyesi, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Kaynak: Rusların Suriye'de koruduğu petrol kuyuları
Suriye'nin Kamışlı ilçesi Tirbesipiye yakınlarındaki petrol kuyularının yanında, Rus askerleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görüldü.
NUSAYBİN'DEN GÖZÜKÜYOR
Nusaybin'den görülen zırhlı personel taşıyıcıları, bir süre sonra gözden kayboldu. Kaynak: Rusların Suriye'de koruduğu petrol kuyuları
BİNDEN FAZLA PETROL KUYUSU
Bunun nedeni olarak ise Kamışlı'daki petrol kuyuları olarak gösteriliyor. Öyle ki; ilçede binden fazla petrol kuyusu var ve günde 350 bin varillik üretim yapılıyordu.
Suriye'nin Kamışlı ilçesi Tirbesipiye yakınlarındaki petrol kuyularının yanında, Rus askerleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı görüldü.
(DHA)
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