Rus uzmanlardan Yunanlıları korkutacak açıklama: Rus-Türk işbirliği Doğu Akdeniz'e taşınacak

Rus gazını Karadeniz üzerinden Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 8 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen törenle faaliyete alındı.

Toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı, Türkiye'ye doğrudan gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

DOĞU AKDENİZ'DE İŞ BİRLİĞİ İÇİN KARARLAR ALINABİLİR

Projeyle Türkiye ve Rusya arasında enerji sektörüne yönelik iş birliğinde yeni bir etaba geçilirken, Rus Enerji Bakanı Aleksandr Novak, AA'ya yaptığı açıklamada, "Ticari açıdan tüm tarafların yararına projeler olursa, Rus şirketleri Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliğine yönelik kararlar alabilir." ifadesini kullanmıştı.

"TÜRKİYE VE RUSYA ZOR DURUMLARDA DOĞRU ÇIKARLARI BULUYOR"

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivach, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de iş birliği yapabilme potansiyeli taşıdığına dikkati çekerek, "Rusya ve Türkiye, Doğu Akdeniz'de de ortak çıkarlar bulabilir. İki ülkenin hükümetleri ortak çıkarlarını ön plana çıkartacak yolları ve zor durumlarda doğru çözümleri bulmak konusunda kendilerini kanıtladılar." diye konuştu.

"ENERJİ ALANINDA DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ"

Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Milli Ekonomi ve Devlet Yönetimi Akademisi (RANEPA) Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tamara Safonova da Türkiye ve Rusya arasında Doğu Akdeniz'e yönelik potansiyel iş birliğine ilişkin, "TürkAkım'ın faaliyete geçmesi, karşılıklı temasların ve anlayışın sonucudur. Enerji alanında daha fazla iş birliği, verilen kararların güvenilir olduğuna ve projelerin son aşamalarına getirilebileceğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"DOĞU AKDENİZ'DE ZAMAN GEREKİYOR"

Rus Enerji ve Finans Enstitüsü Ekonomi Bölümü Başkanı Marcel Salihov ise Doğu Akdeniz'de iş birliği için zaman gerektiğini savundu. Salihov, "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda iş birliğinin nispeten uzak bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Çoğu durumda, ilave iletim alt yapısı inşa etmeye ihtiyaç duyulduğu için bunlar pahalı projeler. Bu nedenle ticari görünüm, özellikle mevcut düşük gaz fiyatları ve diğer bölgelerden LNG arzı nedeniyle henüz net değil. Öte yandan, farklı ülkeler arasında güvenlik ve jeopolitik gerilimlerle ilgili sorular da mevcut." açıklamasında bulundu.