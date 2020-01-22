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22 Ocak 2020 Çarşamba 08:24:13 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 08:32:49

Rus uzmanı Mozloyev: Türkiye ve Rusya Libya krizi çözümünde etkin rol oynuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Doğu Dilleri Bölüm Başkanı Aslanbek Mozloyev, Türkiye ve Rusya'nın Libya krizi çözümünde etkin rol oynadığını söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Libya krizi ele alındı.

Mozloyev, Rusya ve Türkiye'nin Suriye meselesi çözümünde ortak adımlar atarak güzel sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Bu adımlar, olumlu sonuçlara yol açtı. İki ülkenin farklı çıkarları olsa da Rusya'nın başarısı, Türkiye'nin desteği olmadan düşünülemez." dedi.

İki ülkenin Libya meselesinde aynı jeopolitik alanda buluştuğuna dikkati çeken Mozloyev, "Türkiye ve Rusya, Libya krizi çözümünde etkin rol oynuyor. Libya krizi, Suriye meselesinin çözümüne katkıda bulunan prensiplerin kullanıldığı ikinci bir platform olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geldiğini hatırlatan Mozloyev, bu görüşmenin, iki ülke arasındaki koordinasyonun göstergesi olduğunu vurguladı.

"TÜRK YÖNETİMİ ZEKİCE DAVRANDI"

Moskova'daki Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Grigoriy Lukyanov ise Berlin Konferansının önemine işaret ederek, "Berlin Konferansı, bir sembol olarak önemli. Çünkü uluslararası toplum, Libya krizine önem veriyor." dedi.

Türkiye'nin kendi milli çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirten Lukyanov, "Türk yönetimi, Rusya'yı Libya krizi çözümü sürecine dahil ederek çok zekice davrandı. Bu, Rus ve Türk liderlerin arasında var olan iyi ilişkiler sayesinde gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile Türkiye'nin ortak projeler hayata geçirdiğini anımsatan Lukyanov, "Bütün bunlar, Libya'da ateşkesin sağlanması için zemin oluşturdu." ifadelerini kullandı.

"TUNUS KONFERANSA ÇAĞRILMADI"

Moskova merkezli Doğu Ülkeleri Medeniyet Araştırmaları Merkezi uzmanı Andrey Çuprıgin, Berlin Konferansı'nın Moskova'da 13 Ocak'ta gerçekleşen görüşmelerinin ikinci aşaması olduğunu söyledi.

Berlin Konferansının bazı soru işaretleri oluşturduğuna dikkati çeken Çuprıgin, "Tunus, konferansa çağrılmadı. Fakat Tunus, Libya meselesi çözümünde önemli bir ülke." yorumunda bulundu.

Rus Diplomatlar Birliği Konseyi Başkan Vekili Andrey Baklanov da konferansa birçok ülkenin katıldığını dile getirerek, "Ülkelerin birçoğu, Libya meselesi konusunda duyarlı olmaya başladı. Böylelikle bölgedeki durumun iyileşmeye başladığı yönünde hisler oluştu." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN GÜÇLÜ İRADEYE SAHİP BİR SİYASETÇİ"

Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi Uzmanı Boris Dolgov, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin bölgedeki etki alanı genişlettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu hususta, Erdoğan'ın rolü çok büyük. Erdoğan, güçlü iradeye sahip bir siyasetçi ve kendi ülkesinin çıkarlarını savunuyor. Türkiye, Libya meselesi konusunda da kendi ekonomik, siyasi, askeri çıkarlarını göz önünde bulundurarak hareket ediyor."

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