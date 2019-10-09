Rus uzman: Türkiye NATO'dan çıkarsa bu büyük bir sorun teşkil eder

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme ve birlikleri Türkiye sınırından geri çekme kararını eleştiren Kongre üyeleri, bu adımın sadece Kürt gruplar değil, ABD'li askerler için de tehdit oluşturacağını belirtmişti.

Cumhuriyetçi Parti Senatörü Mitt Romney ve Demokrat Parti Senatörü Chris Murphy, yaptıkları ortak açıklamada Beyaz Saray'ı hesap vermeye çağırırken Trump'ı müttefiklerine ihanet etmekle suçlamıştı. Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen Senatörü Lindsey Graham, Suriye'ye girmesi halinde Türkiye'ye karşı Kongre’den yaptırım kararı geçireceklerini ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemişti.

'ABD KONGRESİ ÇOK FAZLA KOZA SAHİP DEĞİL'

Russia Today'e (RT) konuşan Uluslararası Sosyal ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü uzmanı Vladimir Bruter, ABD Kongresi'nin Ankara'nın tutumunu etkilemeye yarayacak çok fazla koza sahip olmadığını söyledi.

Bruter, "NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacından çok daha fazla. Bundan dolayı Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması halinde, bu Türkiye için değil, NATO için büyük bir sorun teşkil edecek" dedi.

'SİYASİ ELİT YENİLGİYİ KABULLENMEK İSTEMİYOR'

Bruter'e göre ABD'li senatörlerin Trump'ın Suriye'den çekilme kararına itirazı, Washington'un bölgede aldığı yenilgiyi kabullenmek istememeleriyle bağlantılı.

Rus uzman, "ABD siyasi eliti, Trump'ın açıklamasını yenilgi olarak görüyor ancak yenilgiyi kabullenmeye hazır değil" diye ekledi.

(Sputnik)