05 Mart 2020 Perşembe 09:58:45 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:12:58
Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 16 sivil hayatını kaybetti
Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
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