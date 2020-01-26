Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Akdeniz'e doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
(DHA)
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