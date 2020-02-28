Rus savaş gemileri peş peşe Boğazlardan geçiş yaptı

Marmara Denizi’nden saat 16.00’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 494 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Grigorovich' ile 499 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Makarov', isimli savaş gemileri peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemileri Nara Burnu'nu dönerken, Türk savaş gemisiyle karşılaştı. Rus savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında çok sayıda Türk sahil güvenlik botu eşlik etti.

RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZINDAN GEÇTİ

RUSYA'ya ait askeri gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 148 Borda numaralı 'Orsk' adlı askeri gemisi, saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'na girdi. Boğaz'da ilerleyen gemiye 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.

Arnavutköy sahili açıklarına ulaşan gemide silahlı askerlerin, geminin ön ve arka bölümünde nöbet tuttuğu görüldü. Geminin orta bölümünden bir askerin sürekli kıyıyı dürbün ile izlediği de görüldü. Sabah saatlerinde de 2 savaş gemisi İstanbul Boğazından geçerek Marmara Denizi'ne açılmıştı. Geminin Suriye'ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Rusya bir günde üçüncü askeri gemisini Suriye'ye göndermiş oldu. Askeri geminin zırhlı araç taşıdığı tahmin edilirken gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

DHA