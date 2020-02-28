  • Bist 100
    105994
  • Dolar
    6,2284
  • Euro
    6,8559
  • Altın
    325,9330
İstanbul
9 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
DSÖ'den son dakika koronavirüs Kovid-19 açıklaması DSÖ'den son dakika koronavirüs Kovid-19 açıklaması
Türk heyetinden Rus tarafına ateşkes vurgusu Türk heyetinden Rus tarafına ateşkes vurgusu
Rus savaş gemileri peş peşe Boğazlardan geçiş yaptı Rus savaş gemileri peş peşe Boğazlardan geçiş yaptı
Dışişleri: AB yaptırımının hiçbir hüküm ve değeri yoktur Dışişleri: AB yaptırımının hiçbir hüküm ve değeri yoktur
Meclis Başkanı Şentop: Görüşme salı günü yapılabilir kanaatindeyim Meclis Başkanı Şentop: Görüşme salı günü yapılabilir kanaatindeyim
Kangal'da bir grup, askere gitmek için dilekçe verdi Kangal'da bir grup, askere gitmek için dilekçe verdi
BMGK, İdlib'i görüşmek için acil toplantı yapacak BMGK, İdlib'i görüşmek için acil toplantı yapacak
Tır kazasında baba kurutuldu oğlu öldü Tır kazasında baba kurutuldu oğlu öldü
Sınırda asker sevkıyat, helikopter ve ambulans hareketliliği Sınırda asker sevkıyat, helikopter ve ambulans hareketliliği
50 gün sonra düğünü vardı: Şehit ateşi Sancaktepe’ye düştü 50 gün sonra düğünü vardı: Şehit ateşi Sancaktepe’ye düştü
Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi sona erdi Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi sona erdi
İdlib Kahramanı Batuhan Tank'ın dedesi de 43 yıl önce şehit olmuş İdlib Kahramanı Batuhan Tank'ın dedesi de 43 yıl önce şehit olmuş
Şehitlere saygı, hain saldırıya tepki yürüyüşü yapıldı Şehitlere saygı, hain saldırıya tepki yürüyüşü yapıldı
İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı
Düzensiz göçmenleri Yunan sınır güçleri ses bombasıyla korkutmaya çalışıyor Düzensiz göçmenleri Yunan sınır güçleri ses bombasıyla korkutmaya çalışıyor
Dışişleri Bakanlığı sınavlarında usulsüzlük yapan FETÖ'ye flaş operasyon Dışişleri Bakanlığı sınavlarında usulsüzlük yapan FETÖ'ye flaş operasyon
Avrupa Birliği panikledi: Türkiye-AB göçmen mutabakatı geçerliliğini koruyor Avrupa Birliği panikledi: Türkiye-AB göçmen mutabakatı geçerliliğini koruyor
Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek amacıyla Edirne'ye gidişi sürüyor Düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçmek amacıyla Edirne'ye gidişi sürüyor
Hatay Valiliği: İdlib'de şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen aileler bu numarayı arayabilir Hatay Valiliği: İdlib'de şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen aileler bu numarayı arayabilir
Yüksek yargıdan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları Yüksek yargıdan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Hatay'da 'Hak uğrunda mücadele' konulu hutbe Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Hatay'da 'Hak uğrunda mücadele' konulu hutbe
Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında koronavirüs tespit etti Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında koronavirüs tespit etti
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon: 57 gözaltı FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon: 57 gözaltı
KKTC'deki camilerde, İdlib şehitlerine Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi KKTC'deki camilerde, İdlib şehitlerine Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Şubat 2020 Cuma 18:57:08 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 18:59:09

Rus savaş gemileri peş peşe Boğazlardan geçiş yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' ile 499 borda numaralı 'Admiral Makarov', isimli savaş gemileri Ege Denizi’ne doğru yol aldı. Öte yandan Rusya'ya ait bir askeri gemi de İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi’nden saat 16.00’da  Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 494 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Grigorovich' ile 499 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Makarov', isimli savaş gemileri peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemileri Nara Burnu'nu dönerken, Türk savaş gemisiyle karşılaştı. Rus savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında çok sayıda Türk sahil güvenlik botu eşlik etti.

RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZINDAN GEÇTİ

RUSYA'ya ait askeri gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 148 Borda numaralı 'Orsk' adlı askeri gemisi, saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'na girdi.  Boğaz'da ilerleyen gemiye 2 sahil güvenlik botu eşlik etti.

Arnavutköy sahili açıklarına ulaşan gemide silahlı askerlerin, geminin ön ve arka bölümünde nöbet tuttuğu görüldü. Geminin orta bölümünden bir askerin sürekli kıyıyı dürbün ile izlediği de görüldü. Sabah saatlerinde de 2 savaş gemisi İstanbul Boğazından geçerek Marmara Denizi'ne açılmıştı. Geminin Suriye'ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Rusya bir günde üçüncü askeri gemisini Suriye'ye göndermiş oldu.  Askeri geminin zırhlı araç taşıdığı tahmin edilirken gemi 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

DHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER