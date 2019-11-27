Rus kaçakçı Türkiye'ye 3 bin 400 tatlı su kaplumbağası sokarken yakalandı
Sarp Sınır Kapısı'nda, Rusya pasaportlu kişinin kullandığı otomobilde, 9 pizza kutusuna gizlenmiş 3 bin 400 tatlı su kaplumbağası ele geçirildi.
Sarp Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen 3 bin 400 tatlı su kaplumbağası ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Rusya pasaportu taşıyan Elmaddın Mamadev'in kullandığı otomobilde arama yaptı.
Yapılan X-ray cihazı kontrollerinde, hayvanlar için veterinerlikte kullanılan vitamin ve ilaçların yanı sıra 9 pizza kutusuna gizlenmiş 3 bin 400 tatlı su kaplumbağası tespit edildi.
Gümrük muhafaza memurları tarafından el konulan kaplumbağalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Arhavi Şefliğine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheliye "Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefetten 6 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
AA
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