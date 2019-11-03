  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7088
  • Euro
    6,3959
  • Altın
    278,0880
İstanbul
15 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bebek Sahili'nde teknede yangın çıktı Bebek Sahili'nde teknede yangın çıktı
Bebek Sahili'nde teknede yangın çıktı Bebek Sahili'nde teknede yangın çıktı
Galatasaray'da Onyekuru için transfer görüşmeleri başlıyor Galatasaray'da Onyekuru için transfer görüşmeleri başlıyor
Rus diplomattan Türkiye'nin Suriye'deki rolüne övgü Rus diplomattan Türkiye'nin Suriye'deki rolüne övgü
Fenerbahçe Beko, Afyon Belediyespor'u 6 sayı farkla devirdi Fenerbahçe Beko, Afyon Belediyespor'u 6 sayı farkla devirdi
Eve içkili geldiği için babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç defnedildi Eve içkili geldiği için babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç defnedildi
Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem
"Namazında abdestinde anama bu yapılır mı" "Namazında abdestinde anama bu yapılır mı"
"Mezarlıkta kabir kazıp etrafına esrar ektiler" "Mezarlıkta kabir kazıp etrafına esrar ektiler"
Volkswagen Türkiye'ye merak edilen soruyu sorduk... Yeni Golf modelinde 1.6 dizel motor seçeneği olacak mı? Volkswagen Türkiye'ye merak edilen soruyu sorduk... Yeni Golf modelinde 1.6 dizel motor seçeneği olacak mı?
Korkunç! İşgalci İsrail polisi Filistinli genci sebepsiz yere sırtından vurmuş Korkunç! İşgalci İsrail polisi Filistinli genci sebepsiz yere sırtından vurmuş
'Fatih Hoca'nın Falcao'yu çok istediğini düşünmüyorum' 'Fatih Hoca'nın Falcao'yu çok istediğini düşünmüyorum'
İnfiale neden olan görüntüler: İşgalci İsrail polisi Filistinli genci sebepsiz yere sırtından vurmuş İnfiale neden olan görüntüler: İşgalci İsrail polisi Filistinli genci sebepsiz yere sırtından vurmuş
Halil Cibran imzalı 'Ermiş' kitabı ile yaşama dair çarpıcı 28 tespit Halil Cibran imzalı 'Ermiş' kitabı ile yaşama dair çarpıcı 28 tespit
İran lideri Ali Hamaney: İran ile ABD'nin ihtilafı... İran lideri Ali Hamaney: İran ile ABD'nin ihtilafı...
İşte modern dünyanın sorunları İşte modern dünyanın sorunları
İçişleri Bakanlığı: 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanlığı: 5 ilde düzenlenen DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
Yeni Golf’te 1.6 dizel olacak mı? Yeni Golf’te 1.6 dizel olacak mı?
Kapıkule'de bir tırda 175 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi Kapıkule'de bir tırda 175 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Beşiktaş'ın gol yükünü Adem Ljajic sırtlıyor Beşiktaş'ın gol yükünü Adem Ljajic sırtlıyor
HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde büyük rezalet! HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde büyük rezalet!
HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde büyük skandal! Teröristler için ant içildi HDP İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde büyük skandal! Teröristler için ant içildi
Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'ın doğum gününde türkü sürprizi Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'ın doğum gününde türkü sürprizi
FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Kasım 2019 Pazar 15:32:19 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 15:35:40

Rus diplomattan Türkiye'nin Suriye'deki rolüne övgü

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Planlama Bölümü Kıdemli Danışmanı Maria Khodynskaya-Golenishcheva, "Türkiye'nin Rusya'ya yardımı ve çabalarıyla Suriye'deki muhalefet, sivil toplum ve rejim üyelerinin oluşturduğu Suriye Anayasa Komitesi Cenevre'de çalışmalara başladı"açıklamasında bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Stratejik Planlama Bölümü Kıdemli Danışmanı Maria Khodynskaya-Golenishcheva, "Türkiye'nin Rusya'ya yardımı ve çabalarıyla Suriye'deki muhalefet, sivil toplum ve rejim üyelerinin oluşturduğu Suriye Anayasa Komitesi Cenevre'de çalışmalara başladı." dedi.

"Halep Savaşı ve Diplomasi", "Barışa Giden Dikenli Yollar" adlı iki kitabın da yazarı olan Khodynskaya-Golenischeva, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.      

Khodynskaya-Golenishcheva, Suriye'de 3 yıldan uzun süredir ABD ve diğer uluslararası aktörlerle uzlaşma sağlama çabalarından sonra, Rusya'nınSuriye'de barışa giden yolun Türkiye'den geçtiğini tecrübeyle öğrendiğini belirtti.      

Doğu Halep'te Eylül 2016'da ABD ile varılan ateşkes müzakerelerinde yer alan Rus ekibinde olduğunu hatırlatan Khodynskaya-Golenischeva, taraflarınyerel aktörleri göz ardı etmesi nedeniyle bu ateşkesin sadece 2 saat sürdüğünü vurguladı.      

 Khodynskaya-Golenishcheva "Anlaştığımız gibi kenti sivilleştiremedik. Önce ABD tarafından bir irade eksikliği olduğunu düşündük ancak aramızda tartıştıktan sonra başka bir şey olduğunu anladık. O zaman Rusya-Türkiye gönül ilişkisi başladı." diye konuştu.      

Rusya ile Türkiye'nin vardığı anlaşmanın çabucak uygulandığını ifade eden Khodynskaya-Golenishcheva, "Çünkü Türk tarafı sahadaki gruplarla iyi bağlantıya ve onlar üzerinde anlaşmayı uygulatacak etkiye sahip. ABD'nin böyle bir nüfuzu yoktu." ifadesini kullandı.      

Halep meselesinin Suriye krizini çözmek için daha iyi müzakere formatı arayışını tetiklediğini kaydeden Khodynskaya-Golenishcheva, ABD ve Rusya dışişleri bakanlarının eş başkanlığını yaptığı 20 üyeli Uluslararası SuriyeDestek Grubu'nun (ISSG) dahi Halep ya da İdlib'deki sorunları çözemediğini ifade etti. Khodynskaya-Golenishcheva, "Grubun odaklanamadığını fark ettik, masada söz almak isteyen çok fazla kişi vardı. Konuşmaya değil, eyleme ihtiyaç olduğunu anladık. Ara buluculuk budur." dedi.      

- Türkiye'nin yardımı durumu değiştirdi      

Khodynskaya-Golenishcheva, Halep'te Türkiye ile irtibat kurmanın yararını görünce, Moskova yönetiminin bağlantıyı sürdürdüğünü ve tarafların 2017'de bir ateşkese vardığını anlattı.      

"Biz kendi adımıza Şam yönetimini ateşkese bağlı kalmaya ikna ettik, Türkiye de muhalif grupları ateşkesi sürdürmeye ikna etti. Bunu yapmak Suriye'nin kuzeyinde belki kolaydı ama Türkiye bunu güneyde de sağlayarak zor olanı başardı." diyen Khodynskaya-Golenischeva, Rusya ve Türkiye'nin şu ana kadar İdlib, Lazkiye, Halep ve Hama'da, Humus'un kuzeyinde, Doğu Guta'da, Ürdün sınırındaki Deraa ve Kuneyra'da çatışmasızlık bölgeleri oluşturmayı başardığını dile getirdi.      

Khodynskaya-Golenishcheva, "Ana fikir durumu olduğu gibi dondurmak, çatışmayı durdurmaktı. Büyük alanlar muhalif grupların denetiminde olmasına rağmen. İnanın bana, sürecin parçası olduğum için biliyorum, Şam'ı ikna etmek çok zordu ama başardık." dedi.      

Tecrübeli diplomat, "Türkiye'nin Rusya'ya yardımı ve çabalarıyla Suriye'deki muhalefet, sivil toplum ve rejim üyelerinin oluşturduğu Suriye Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de çalışmalara başladı." diye konuştu.      

(AA)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ