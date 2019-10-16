Rus askeri uzman'dan dikkat çeken Suriye yorumu: PKK/YPG-PYD Türkiye’ye karşı koyamaz

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatını değerlendiren Rus askeri uzman İgor Korotçenko, “PKK/YPG-PYD, mükemmel derecede donatılmış ve deneyim sahibi modern Türk ordusuna karşı koyamaz. Türkiye hedeflerine ulaşacak” dedi.



Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin hedeflerine ulaşacağını açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarılı operasyonlar devam ederken, Rus Yayın Organı Federalnoe Agentstvo Novostey’e değerlendirmelerde bulunan Ulusal Savunma (Natsionalnaya Oborona) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni askeri uzman İgor Korotçenko, PKK/YPG-PYD’nin Türk ordusuna karşı koyamayacağını söyledi.

“Deneyim ve askeri imkanlar açısından Ankara, belirlediği hedeflerin tamamına ulaşacak” diyen İgor Korotçenko, “PYD, havadan ve karadan devreye giren mükemmel derecede donatılmış ve savaş faaliyetleri konusunda deneyim sahibi modern Türk ordusuna karşı koyamaz” dedi. Rus askeri uzman Korotçenko, PYD’nin gece çıkışlarında da başarılı olmayacağını, Türk ordusunun gece görüşlü cihazlarla donatıldığını vurguladı.