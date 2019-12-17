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17 Aralık 2019 Salı 10:40:38 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 10:57:08

Rus Askeri Uzman: Başkan Erdoğan kazanmak için oynuyor

Rus askeri uzman ve emekli albay Mikhail Khodarenok, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İncirlik açıklamasının ardından ABD'nin bölgede neler kaybedeceğini değerlendirdi. ABD'nin İncirlik'i kaybetmesinin, hem savunma hem de saldırı kabiliyetlerini ciddi şekilde azaltacağını belirten Khodarenok, Başkan Erdoğan'ın hangi kartları oynayacağını çok iyi bildiğini söyledi. Khodarenok'a göre İncirlik, Washington’un bölgedeki ülkelerle olan ilişkilerinde ve politik ve askeri etki gerektiren durumlarda ciddi bir kaldıraç görevi görüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin sözde Ermeni Soykırımı kararı ve yaptırım tehditleri ile ilgili yaptığı, ''Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız." şeklindeki açıklamasının dünya kamuoyundaki yankıları sürüyor.
 
Ruya'nın uluslararası yayın kuruluşu Rusia Today (RT) yazarı askeri uzman ve emekli albay Mikhail Khodarenok, bugünkü yazısında Erdoğan'ın açıklamasından sonra ABD'nin tutumu ve İncirlik'in kapatılması halinde ABD'nin neler kaybedeceğini değerlendirdi.
 
Pentagon'un şimdi Türkiye ile ilişkilerin sarsılmasını önlemek için elinden geleni yapacağını belirten Khodarenok, ''İncirlik Hava Üssü, stratejik bombardıman uçakları dahil her tür jeti barındırabilecek 3.048 metre uzunluğunda bir piste sahip. Üste barınaklar, depolar, iletişim merkezleri, radyo, aydınlatma, navigasyon cihazları, bakım ve onarım alanlar bulunuyor. ABD ayrıca B61 nükleer bombalarının 40'ını bu üste saklıyor.'' ifadelerini kullandı.
 
Khodarenok İncirlik'in, Lübnan Krizi (1958), Çöl Fırtınası Harekatı (1991), Çöl Tilkisi Operasyonu (1998), Afganistan (2001'den itibaren), Irak (2003'ten beri) ve Suriye'deki savaşlar sırasında ABD Hava Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanıldığını hatırlattı.
 
''ERDOĞAN HANGİ KARTLARI OYNAYACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR''
 
Rus uzman, Başkan Erdoğan'ın söz ettiği gibi İncirlik Üssü'nün kapatılması halinde, ABD Hava Kuvvetlerinin Orta Doğu'daki savaş ve operasyonel kapasitesinin kesinlikle azalacağını belirtti. Khodarenok'a göre İncirlik, Washington’un bölgedeki ülkelerle olan ilişkilerinde ve politik ve askeri etki gerektiren durumlarda ciddi bir kaldıraç görevi görüyor.
 
Bu nedenle ABD'nin İncirlik'i kaybetmesinin, hem savunma hem de saldırı kabiliyetlerini ciddi şekilde azaltacağını belirten Khodarenok, ''Erdoğan bunu çok iyi biliyor. Hangi kartları oynayacağını biliyor ve kazanmak için oynuyor.'' dedi.
 
''KÜRECİK NATO SAVUNMA AĞININ EN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ''
 
Khodarenok yazısının devamında Kürecik Radar Üssü ile ilgili şu ifadelere yer verdi:
 
Kürecik, ABD silahlı kuvvetleri için çok önemli, NATO’nun füze savunma ağının kilit unsurlarından barındıran bir nokta. Suriye’nin sınırından çok uzak olmayan Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürecik’te konuşlu taşınabilir bir radar sistemi var. Malatya ilinde deniz seviyesinden 2.100 metre yükseklikte bir tepe üzerinde bulunan istasyon, 1000 km'ye kadar mesafelerde balistik füzeler tespit edebiliyor. Bu radarı kaybetmek NATO’nun füze saldırı uyarısı kabiliyetlerini önemli ölçüde kısıtlayacaktır.

(Star)

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