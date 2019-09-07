07 Eylül 2019 Cumartesi 14:11:38 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 14:16:13
Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus Donanması'na ait SB-565 borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus Donanması'na ait bir kurtarma ve yedekleme römorkörü, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-565 borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 11.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği römorkör, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- AK Parti'den Diyarbakır'daki eyleme sessiz kalan CHP'ye tepki: Vatandaşa karşı dürüst olmak, ilkeli davranmak lazım
- TÜROB Başkanı Müberra Eresin: 'Türkiye'ye 2-3 yıl içinde 1 milyon ABD'li turist gelebilir
- Samsunlu İstanbul Havalimanı'nı BBC'de anlattı
- Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten yaklaşık bir ay sonra 16.7 milyonluk kiralık araç ihalesi yapmış!
- CHP’li belediyelerde zam furyası başladı! Kervanın lideri İmamoğlu