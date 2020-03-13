Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Akar'dan Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin açıklama: Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya heyetiyle ilgili yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetle yapılan İdlib görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, devriyelerin başlangıç tarihine dikkat çekerek, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan Moskova zirvesinden İdlib'de ateşkes kararı çıkmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı'nı ateşkes kapsamında durdururken, Rusya ile Türkiye'nin kritik M4 - M5 karayolu üzerinde ortak devriye atmasına karar verilmişti. Devriyelerin 15 Mart'ta başlayacağı duyurulurken, Rus heyet Ankara'ya gelmiş, İdlib'e ilişkin önemli toplantılar gerçekleşmişti.
Bakan Akar'ın çalışmalarından satır başları:
Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz.
Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek.
Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler.
İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var.
M4'te yapılacak devriyeyle oradaki ateşkesin kalıcı olmasına her türlü katkıyı sağlamış olacağız.
- Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Egzotik ve pet hayvanlarının ülkeye girişi durdurulmuştur
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Akar'dan Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin açıklama: Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir
- MSB'de Koronavirüs önlemleri... Komutanlıkların girişlerine termal kameralar yerleştiriliyor