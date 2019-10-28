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28 Ekim 2019 Pazartesi 20:53:45 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 21:04:43

Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı.

Görüşmelere yarın devam edilecek.

AA

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