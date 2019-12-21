21 Aralık 2019 Cumartesi 18:48:41 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 18:49:51
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 490 borda numaralı "Admiral Essen" isimli askeri gemi, saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botunun eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
AA
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