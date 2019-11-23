23 Kasım 2019 Cumartesi 16:49:13 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 17:05:01
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden boğaza giren Yug sınıfı anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi "Donuzlav", Marmara'ya doğru seyrini sürdürdü.
Boğaz geçişinde Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
AA
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