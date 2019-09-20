Rumlardan yeni tahrik

Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını yağmalamak için Yunanlarla birlikte birçok provokasyon yapan Rumlar, rahat durmuyor. Kuzey Kıbrıs Türk halkının haklarını görmezden gelerek tek yanlı olarak sözde “münhasır ekonomik bölgeler” ilan eden Rumlar, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini engellemek için de çok sayıda girişimde bulundu. Türkiye’yi ABD ve AB’ye şikâyet eden Rumlar, birçok Batı ülkesinin yanı sıra İsrail ve Mısır’la uluslararası hukuka aykırı anlaşmalar imzaladı.

İHTİLAFLI ALAN

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu kez, Fransız ve İtalyan şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyuma, tek taraflı belirledikleri bölgelerde yeni bir sondaj yetkisi verdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı Giorgos Lakkotrypis, söz konusu şirketlerin Fransız Total ve İtalyan Eni olduğunu duyurdu. Lakkotripis, anlaşmanın 7’nci parsel için imzalandığını kaydetti. Rumların hidrokarbon arama ve sondaj izni verdiği 7’inci parsel, Türkiye’nin kıta sahanlığıyla çakışıyor, ayrıca ihtilaflı alanlardan birini oluşturuyor.

Rumların Fransız ve İtalyan şirketlere tek taraflı sondaj izni verdiği 7. bölge, Türkiye’nin kıta sahanlığıyla çakışıyor.

RUHSAT DAĞITIYOR

Buna paralel olarak, görüşmede Fransız Total şirketinin 2, 3, 8 ve 9 numaralı parsellere girişiyle ilgili ruhsatlar da imzalandı. Söz konusu parsellerde yaklaşık 6 sondaj yapmasının hedeflendiğini kaydeden Giorgos Lakkotrypis, 2020 yılı için de 9 sondaj yapılmasının beklendiğini söyledi. Öte yandan Türkiye, Rum Yönetimi’ni sert şekilde uyardı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “GKRY’nin, Kıbrıs Türkleri’nin haklarını gasbetmeyi hedefleyen tek taraflı eylemlerinin, Doğu Akdeniz’deki barış ve istikrara katkıda bulunmadığı konusundaki güçlü uyarılarımızı yapmayı sürdürüyoruz. Bölgeye ilgi duyan şirketleri, GKRY’nin hükümsüz ruhsatlarına dayanarak Türk kıta sahanlığında herhangi bir hidrokarbon arama çalışması yapılamayacağı konusunda tekrar uyarıyoruz” dedi.