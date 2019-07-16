Rumlardan Türk tarafının hidrokarbon önerisine ret
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Rum yönetimine Doğu Akdeniz’de sondaj ve doğalgaz krizini sona erdirmeye yönelik önerisine Rum tarafından ret kararı geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’e Doğu Akdeniz’de sondaj ve doğalgaz krizini sona erdirmeye yönelik önerisine Rum tarafından ret geldi.
Akıncı’nın yeni önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir işbirliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyor. Öneri iki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla BM gözetiminde komite oluşturulmasını, Avrupa Birliği’nin de gözlemci olarak yer almasını içeriyordu.
İHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- HDP'li belediyeden skandal karar! Sahabe İyaz bin Ganem'in adı, terörist adıyla değiştirildi
- FETÖ'nün sözde atama listesindeki albaya 10 yıl hapis cezası verildi
- SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran: Sistem tartışmasına gerek yoktur
- Rumlardan Türk tarafının hidrokarbon önerisine ret
- Bakan Varank’tan AB yaptırımlarına tek cümlelik cevap: Sağlam dururuz Allah’ın izniyle