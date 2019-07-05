'Rumlar bize karşı hiçbir adım atamaz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rum kesiminin atacağı adıma gereken cevabın verileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklara ilişkin gelişmeleri ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Fatih sondaj gemisi personelini tutuklamaya yönelik tehditlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
ONLAR DA BİLİYOR
Çavuşoğlu, “Rum kesiminin bu tür tehditlerinin bizim için hiçbir anlamı yok. Onlar da biliyor ki bize karşı hiçbir adım atamazlar. Atmaya cüret ederlerse de cevabını alırlar, geçmişte olduğu gibi” diye konuştu. Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ve gelişmelere ilişkin Avrupa Birliği (AB) ve BM nezdinde gerekli bilgilendirmeyi yaptığını belirten Çavuşoğlu, “Bu konuda son derece rahatız.
BİZ KARAR VERİRİZ
Attığımız tüm adımlar uluslararası hukuka uygundur. Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde ne yapabileceğine ancak Türkiye karar verir” dedi. Çavuşoğlu Çipras'ın açıklamalarına ilişkin de, “Yunanistan'da seçim var” değerlendirmesinde bulundu.
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