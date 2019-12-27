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27 Aralık 2019 Cuma 12:45:09 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 12:46:44

Rumeli Hisarı nerede? Rumeli Hisarı nasıl gidilir?

Rumeli Hisarı nerede? Rumeli Hisarı nasıl gidilir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İstanbul Sarıyer'de 'Songa İridium' adlı kargo gemisi karaya oturdu. Görgü tanıkları geminin rotasının kilitlendiğini ve sürekli siren sesiyle etrafı uyardığı bilgisini verdi. Vatandaşlar Rumeli Hisarı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Rumeli Hisarı ile ilgili merak edilenler haberimizde..

Rumeli Hisarı nerede? Rumeli Hisarı nasıl gidilir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İstanbul Sarıyer'de 'Songa İridium' adlı kargo gemisi karaya oturdu. Görgü tanıkları geminin rotasının kilitlendiğini ve sürekli siren sesiyle etrafı uyardığı bilgisini verdi. Vatandaşlar Rumeli Hisarı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Rumeli Hisarı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

RUMELİ HİSARI NEREDE?

Rumeli Hisarı, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Boğaziçi'nde bulunduğu semte adını veren hisar. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden önce boğazın kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için Anadolu yakasındaki Anadolu Hisarı'nın tam karşısına inşa ettirilmiştir. Burası boğazın en dar noktasıdır. 
 
Boğazkesen hisarı olarak da isimlendirilen Rumeli Hisarı, İstanbul iline bağlı Sarıyer ilçesinde ve Boğaziçi’nde yer almaktadır. Rumeli hisarı, boğazın kuzey kesiminden gelecek saldırıların engellenmesi amacı ile İstanbul’un fethinden önce, Fatih Sultan Mehmet tarafından Anadolu hisarının tam karşısına yaptırılmıştır. Hisarın bulunduğu alan, boğazın en dar kesimidir. Hisarın yapımı 90 gün sürmüştür. Dünyanın en büyük kale burçlarına sahip olan hisarda, 3 adet büyük kule bulunmaktadır.

RUMELİ HİSARI HAKKINDA

Yapımına 1452 yılında başlanılan hisarın inşası bir paşanın denetimine verilmiş olmak ile birlikte, deniz tarafında kalan kısmın inşası ise, bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından denetlenerek yaptırılmıştır. Hisarda bulunan 3 adet kule, yapımlarına nezaret eden paşaların isimleri ile adlandırılmıştır. Deniz açısından bakıldığında sol taraftaki kuleye Zağanos paşa, sağ taraftaki kuleye Saruca paşa, kıyı kesiminde kalan kuleye ise Halil paşa isimleri verilmiştir.

15 Nisan 1452 yılında yapımına başlanan Rumeli Hisarı, 31 Ağustos 1452 yılında tamamlanmıştır. Kerestelerin Karadeniz Ereğlisi ile İznik’ten getirilmesi, kireçler ile taşların Anadolu’nun değişik bölgelerinden ve o civarda bulunan Bizans yapılarından temin edilmesi ilginç bir detaydır. Günümüzde her yıl yaz mevsiminde düzenlenen konserler ile anılmaktadır.

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