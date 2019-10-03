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03 Ekim 2019 Perşembe 21:39:48 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 21:55:05

Rum yönetiminde 'Yavuz' korkusu!

Kıbrıs'ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisi, yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı.

Yavuz sondaj gemisinin, sondaj çalışmaları için yeniden Doğu Akdeniz'e açılması Rum yönetimi tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Rum medyası ise geminin güzergahını dakika dakika izleyip, Yavuz'un, Rumların sondaj alanı olarak ilan ettiği 7'inci parsele doğru hareket ettiği bilgisini paylaştı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, "Konuyla ilgili bilgimiz var ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunuyoruz" dedi.

'GÜZELYURT-1'E İLERLİYOR'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Yavuz sondaj gemisinin, Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız" ifadelerini kullandı. 

(DHA)

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