Rum medyasından Türkiye ile Libya mutabakat muhtırası manşeti: Ok yaydan çıktı

Rumların en büyük gazetesi Fileleftheros, geniş şekilde verdiği haberinde, "Ok yaydan çıktı. Türkiye, Libya ile Girit´den Kıbrıs´ın etrafına kadar Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzaladı" başlığını attı.

DENİZ GRİLEŞİYOR

Gazete, Türkiye´nin bu anlaşmayı imzalayarak Doğu Akdeniz´de enerji konularında yeni anlaşmazlıklara ve gerginliklere yol açacak bir adım attığını öne sürdü. Haberde Yunanistan'dan gelen tepkilere ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu´nun konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Haravgi gazetesi ise, "Deniz sınırlarının belirlenmesi lonusunda Türkiye-Libya anlayışı. İlgili anlaşmayı imzaladılar ve Girit´den bir bölgeyi de içeriyor" başlığını atarken, Politis, "Türkiye ve Libya Yunan MEB´ini yiyorlar. Denizi grileştiriyorlar" başlığını attı. Alithia ise, haberi "Libya ile deniz sınırı anlaşması" diye verdi.

(DHA)