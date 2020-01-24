Rum liderden Merkel'e Türkiye mesajı: Lefkoşa ve Ankara arasında arabuluculuk yap!

Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, bugün Başkan Erdoğan ile görüşecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Lefkoşa ve Ankara arasında arabuluculuk yapmasını istedi.

Rum Yönetimi'nden yapılan açıklamaya göre, Anastasiadis, Merkel'i telefonla aradı. Rum Yönetimi’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde Türkiye’nin faaliyetlerine hemen son vermesinin istendiği bir mesaj iletmesini istedi.

Anastasiadis ayrıca, Türkiye’ye ilgili Avrupa Konseyi kararları ve sonuçlarına uyması çağrısında bulundu. Rum lider, Kıbrıs’ta bir çözüme götürecek her türlü tehditten uzak çözüm müzakerelerinin başlamasına hazır ve kararlı olduklarını da vurguladı.

Açıklamada, Merkel’in mesajı Başkan Erdoğan’a ileteceği, görüşme sonucuyla ilgili de Anastasiadis’e birkaç gün içinde bilgi vereceğini belirtti.

(NTV)