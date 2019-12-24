Rum enerji uzmanından Yunanistan, İsrail ve Rum yönetimlerini kahredecek açıklama: EastMed sürdürebilir değil

Atina’da atılacak imzaların, anlaşmaya taraf ülkeler arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine yardımcı olacağını belirten Ellinas, Avrupa’da, EastMed projesinin ekonomik ve siyasi açıdan uygun görülmediğini belirtti.

"AVRUPA PİYASALARI KAYBEDİLDİ, ASYA PİYASALARI DA ÇOK REKABETÇİ"

EastMed'in sürdürülebilir olmadığını ifade eden Rum uzman, yeni Avrupa Komisyonu başkanlığının önceliğinin 2050’ye kadar sıfır fosil yakıt atığı olduğunu, bunun da AB’nin tamamen farklı bir istikamete yöneldiği anlamına geldiğini kaydetti.

Projeye yatırım yapacak şirketin de bulunamadığına dikkat çeken Ellinas, "Avrupa piyasaları kaybedildi. Asya piyasaları da çok rekabetçi" dedi

(DHA)