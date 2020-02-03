03 Şubat 2020 Pazartesi 15:24:22 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 15:51:05
Ruanda'da sel ve heyelan 13 kişini hayatına mal oldu
Afrika kıtasının orta doğusunda bulunan Ruanda’da sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 15 ev yıkıldı, 13 kişi yaşamını yitirdi.
Ruanda Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kigali ve çevre kentlerde etkili olan sağanaklar nedeniyle 15 evin yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, sel ve heyelanlarda 13 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Ülkede sağanak yağışın bugün de sürmesi bekleniyor.
AA
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